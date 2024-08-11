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Павел Мамаев высказался по поводу возможного возобновления карьеры

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Экс-футболист Павел Мамаев прокомментировал возможность возобновления карьеры.
Фото: ФК "Краснодар"
"Ни разу не задумывался об этом. Пришло время заканчивать с футболом – я и закончил", - цитирует слова Мамаева Metaratings.

В Российской Премьер-Лиге Павел Мамаев выступал за такие клубы как "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов" и "Химки". Всего он провел 438 матчей в официальных турнирах, забил 55 мячей и отдал 44 голевые передачи. Футболист является чемпионом России. Также игрок 4 раза выигрывал Кубок России и 1 раз Суперкубок.

Павел Мамаев Чемпионат России ПЛ
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