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Станкович: если скажу все, что думаю о работе судей, будет 3,4,5, а может, и 10 матчей дисквалификации

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Наставник московского "Спартака" Деян Станкович не стал оценивать работу судей по итогам матча с "Ахматом" в 4-м туре РПЛ (0:0).
Фото: Getty Images
"При всем уважении не буду комментировать работу судей. Если скажу все, что думаю, будет 3,4,5, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера. Ребята отдавали себя полностью", - цитирует Станковича "Матч ТВ".

В воскресенье, 11 августа, московский "Спартак" сыграл на своем поле вничью с "Ахматом" в матче 4-го тура чемпионата России (0:0). Поединок обсуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Отметим, что это первая ничья для команды Деяна Станковича в текущем розыгрыше чемпионата России. Ранее красно-белые потрепели одно поражение и дважды одержали победу. На данный момент "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Деян Станкович Спартак Ахмат
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