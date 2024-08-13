В рамках 5-го тура чемпионата России воронежский "Факел" должен принять на своем поле московский "Спартак". Игра назначена на 18-е августа. Как сообщает "Чемпионат", руководство лиги планирует перенести матч в Москву из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Воронеже и Воронежской области.
Предполагается, что "Факел" и "Спартак" обменяются кругами, и матч 4-го тура РПЛ состоится в столице России. Напомним, домашний матч "Спартака" против "Факела" должен пройти в рамках 27-го тура в мае 2025-го года. Домашние матчи "Факел" проводит на стадионе "Факел" в Воронеже. В качестве резервной арены команды на сезон заявлен московский стадион "Локомотив".
Матч 5-го тура РПЛ "Факел" - "Спартак" может быть перенесен в Москву
Российская Премьер-лига планирует перенести матч 5-го тура между "Факелом" и "Спартаком" из Воронежа в Москву.
Фото: официальный сайт "Факела"