Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Спартак
2 - 0 2 0
Факел1 тайм
Краснодар
20:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ЧайкаЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Черноморец
19:30
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 0 1 0
Кристал ПэласПерерыв
Челси
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Мальорка
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
НаполиНе начат
Болонья
19:30
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
ВенецияНе начат
Кальяри
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
1 - 1 1 1
НиццаПерерыв
Анже
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Монпелье
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Форвард "Зенита" Глушенков - о травме в игре с "Химками": чувствую себя нормально, сломал руку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков прокомментировал свое состояние после травмы в матче 5-го тура РПЛ против "Химок" (1:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Чувствую себя нормально. Сломал руку", - приводит слова Глушенкова Sport24.

Форвард "Зенита" Максим Глушенков был заменен на 24-й минуте матча с "Химками" в 5-м туре РПЛ из-за травмы руки. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). От поражения сине-бело-голубых спас гол вингера Андрея Мостового на 88-й минуте.

Ранее наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что Глушенков с большой долей вероятности пропустит матч 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак". Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из "Локомотива" в летнее трансферное окно. В первых 6-ти матчах за новый клуб футболист оформил 9+1 по системе гол+пас.

Зенит Химки Максим Глушенков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится