"Чувствую себя нормально. Сломал руку", - приводит слова Глушенкова Sport24.
Форвард "Зенита" Максим Глушенков был заменен на 24-й минуте матча с "Химками" в 5-м туре РПЛ из-за травмы руки. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). От поражения сине-бело-голубых спас гол вингера Андрея Мостового на 88-й минуте.
Ранее наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что Глушенков с большой долей вероятности пропустит матч 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак". Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из "Локомотива" в летнее трансферное окно. В первых 6-ти матчах за новый клуб футболист оформил 9+1 по системе гол+пас.
Форвард "Зенита" Глушенков - о травме в игре с "Химками": чувствую себя нормально, сломал руку
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков прокомментировал свое состояние после травмы в матче 5-го тура РПЛ против "Химок" (1:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"