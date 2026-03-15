Акрон
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Нижний Новгород
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ЛокомотивНе начат

Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
15:00
СоколНе начат
Волга Ул
15:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
16:00
ЕнисейНе начат

Чернышов назвал основную причину неудачи Карпина в "Динамо"

Бывший игрок "Спартака" Андрей Чернышов высказался о периоде работы Валерия Карпина главным тренером "Динамо".
Российский специалист заявил, что Валерию Карпину помешало совмещение постов главного тренера в "Динамо" и сборной России.

"Для меня один момент - совмещение. Представьте, что Карпин с командой проходит неудачный отрезок, а потом пауза. В итоге на две недели он уезжает в сборную, а остаются помощники. Но помощники - не главный тренер.

Думаю, совмещение не позволило Карпину добиться хороших результатов с "Динамо", - сказал Чернышов "Чемпионату".

Валерий Карпин являлся главным тренером московского "Динамо" с июля по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

На данный момент российский специалист возглавляет национальную команду России. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

