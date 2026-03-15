Чернышов назвал основную причину неудачи Карпина в "Динамо"

"Для меня один момент - совмещение. Представьте, что Карпин с командой проходит неудачный отрезок, а потом пауза. В итоге на две недели он уезжает в сборную, а остаются помощники. Но помощники - не главный тренер.
Думаю, совмещение не позволило Карпину добиться хороших результатов с "Динамо", - сказал Чернышов "Чемпионату".
Валерий Карпин являлся главным тренером московского "Динамо" с июля по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.
На данный момент российский специалист возглавляет национальную команду России. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.