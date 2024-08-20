"Перед игрой я говорил с ребятами и видел, что "Зенит" - отличный клуб с хорошими игроками. Но мы хорошо работаем и можем бороться с любой командой", - цитирует Фаринью "Чемпионат".
В 5-м туре чемпионата России подмосковные "Химки" на своем поле сыграли вничью с петербургским "Зенитом" - 1:1. Забитыми мячами отметились: Фаринья и Андрей Мостовой. Защитник "Химок" стал первым игроком в текущем сезоне, которому удалось забить петербургскому клубу.
После 5-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5-ю очками, петербургский "Зенит" занимает первое место с 13-ю очками.
Защитник "Химок" Фаринья: мы можем побороться с любой командой
Защитник "Химок" Эдгардо Фаринья заявил, что подмосковный клуб может побороться с любой командой.
Фото: ФК "Химки"