"Думаю, у меня хорошая техника и скорость. А вот над завершением атак мне ещё точно нужно работать", - цитирует слова Файзуллаева LegalBet.
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из ташкентского "Пахтакора". В составе "армейцев" футболист провел 36 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 6 млн евро.
Файзуллаев рассказал, что улучшил бы в своей игре
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, какое качество в своей игре он хотел бы улучшить.
Фото: "Матч ТВ"