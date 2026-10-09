По информации Sky Sport Germany, французский полузащитник готов рассмотреть переход только в мадридский "Реал".
Другие предложения Олисе не интересуют. Если испанский клуб не предпримет конкретных шагов по трансферу, наиболее вероятным сценарием станет продление контракта с "Баварией".
Француз выступает за мюнхенский клуб с лета 2024 года. Тогда "Бавария" заплатила "Кристал Пэлас" за его трансфер около 60 млн евро.
Олисе выбрал единственный клуб, ради которого готов уйти из "Баварии"
Майкл Олисе определился с приоритетным вариантом на случай ухода из "Баварии".
Фото: Getty Images