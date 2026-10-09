Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
19:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
17:00
ЧелябинскНе начат
Арсенал Тула
19:30
Спартак КостромаНе начат

Олисе выбрал единственный клуб, ради которого готов уйти из "Баварии"

Майкл Олисе определился с приоритетным вариантом на случай ухода из "Баварии".
Фото: Getty Images
По информации Sky Sport Germany, французский полузащитник готов рассмотреть переход только в мадридский "Реал".

Другие предложения Олисе не интересуют. Если испанский клуб не предпримет конкретных шагов по трансферу, наиболее вероятным сценарием станет продление контракта с "Баварией".

Француз выступает за мюнхенский клуб с лета 2024 года. Тогда "Бавария" заплатила "Кристал Пэлас" за его трансфер около 60 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится