Олисе выбрал единственный клуб, ради которого готов уйти из "Баварии"

Майкл Олисе определился с приоритетным вариантом на случай ухода из "Баварии".

Фото: Getty Images

По информации Sky Sport Germany, французский полузащитник готов рассмотреть переход только в мадридский "Реал".



Другие предложения Олисе не интересуют. Если испанский клуб не предпримет конкретных шагов по трансферу, наиболее вероятным сценарием станет продление контракта с "Баварией".



Француз выступает за мюнхенский клуб с лета 2024 года. Тогда "Бавария" заплатила "Кристал Пэлас" за его трансфер около 60 млн евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Реал