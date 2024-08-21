"Политическая Ситуация? Я не боялся ехать в Россию, никакого страха не было. Я из тех игроков, которые не боятся чего-то нового. Я немногое знал о России, но перед тем, как сюда приехать я много общался с Лукасом Оласой. Он рассказал мне много хороших вещей о России. Я приятно удивлен, здесь все здорово", - заявил Гонсалес.
"Краснодар" приобрел у "Мальорки" правого защитника Джованни Гонсалеса в летнее трансферное окно. За переход 29-летнего уругвайца "быки" заплатили 4 миллиона евро. За свой новый клуб Гонсалес дебютировал в матче 5-го тура РПЛ против "Пари НН" (2:1). Защитник провел на поле 29 минут.
Соотечественник Джованни Гонсалеса Лукас Оласа выступает за "Краснодар с лета прошлого года. Он также перебрался в стан "горожан" из чемпионата Испании. В августе 2023-го года "Краснодар" заплатил за левого защитника "Вальядолида" 2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Новичок "Краснодара" Гонсалес: политическая ситуация? Я не боялся ехать в Россию, никакого страха не было
Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес рассказал, как принимал решение о переходе в новый клуб.
Фото: официальный сайт "Краснодара"