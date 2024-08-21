"Может, вообще ВАР убрать уже? Будет один судья, который принимает решение, а не группа судей. С ВАР больше скандалов, чем без этой системы, по моим ощущениям. Если будут продолжаться непонятные трактовки или споры, ВАР лучше убрать — тогда один судья по шапке будет получать, и все изменится (Смеется)", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Денис Глушаков в июле 2024 года заключил однолетний контракт с подмосковными "Химками". После пяти туров в Российской Премьер-Лиге подмосковный коллектив с 5 очками занимает десятое место в турнирной таблице.
ВАР - это видеопомощники футбольного судьи. В чемпионате России данная система стала использоваться начиная с сезона-2019/20.
Глушаков: ВАР лучше убрать, с этой системой больше скандалов
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков поделился своим мнением об увеличении в текущем сезоне РПЛ количества судейских скандалов.
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"