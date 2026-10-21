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"Почему я?" Хвича Кварацхелия высказался о своей травме

Вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от полученной травмы в матче Лиги чемпионов с "Барселоной".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Прошло не так много времени, а вопрос всё не выходит у меня из головы: почему именно я?
Я никогда не жалел себя, более того, к этому матчу я был готов, пожалуй, лучше, чем к любому другому. Мне казалось, что я готов ко всему — но только не к такому", - написал Хвича в социальной сети.

По предварительной информации, у форварда подозревают сочетание травм передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок. В таком случае восстановление может занять до девяти месяцев.

Кварацхелия вышел в стартовом составе "ПСЖ" на матч с "Барселоной", однако был заменён на 59-й минуте. Парижане в итоге обыграли "Барселону" со счётом 4:2 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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