"Почему я?" Хвича Кварацхелия высказался о своей травме

Вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от полученной травмы в матче Лиги чемпионов с "Барселоной".

Фото: ФК "ПСЖ"

"Прошло не так много времени, а вопрос всё не выходит у меня из головы: почему именно я?

Я никогда не жалел себя, более того, к этому матчу я был готов, пожалуй, лучше, чем к любому другому. Мне казалось, что я готов ко всему — но только не к такому", - написал Хвича в социальной сети.По предварительной информации, у форварда подозревают сочетание травм передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок. В таком случае восстановление может занять до девяти месяцев.Кварацхелия вышел в стартовом составе "ПСЖ" на матч с "Барселоной", однако был заменён на 59-й минуте. Парижане в итоге обыграли "Барселону" со счётом 4:2 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.