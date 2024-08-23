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Агент новичка "Динамо" Маухуба: при виде его пары с Тюкавиным защитники не выйдут из раздевалки

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Анис эль-Мехди, агент нападающего московского "Динамо" Эль-Мехди Маухуба, поделился своим видением о перспективах своего клиента в составе бело-голубых.
Фото: NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru
"Вы узнаете его потом, но я гарантирую, что у "Динамо" хороший скаутский отдел. Поверьте мне, Маухуб будет одним из лучших бомбардиров лиги. При виде его пары с Тюкавиным не думаю, что защитники будут выходить из раздевалки", — цитирует эль-Мехди "СЭ".

23 августа московское "Динамо" объявило о подписании 5-летнего контракта с 21-летним нападающим сборной Марокко Эль-Мехди Маухубом. Согласно данным интернет-портала Transfermarket, сумма компенсации за переход форварда из марокканского клуба "Раджа Касабланка" составила 1,7 млн евро. При этом рыночная стоимость футболиста составляет 600 тыс. евро. В чемпионате Марокко сезона-2023/24 Маухуб принял участие в 19 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

Динамо Мехди Маухуб
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