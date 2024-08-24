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Карпин: решение по Глушенкову будем принимать на следующей неделе

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Главный тренер Сборной России по футболу Валерий Карпин, высказался по поводу травмы лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, отслеживаем его состояние. Пока сложно сказать по нему. Операцию сделали, сколько времени понадобится на восстановление, непонятно. Ок, руки не участвуют в футболе, но риск получения повторной травмы существует. Поэтому тут больше от докторов зависит. Решение будем принимать на следующей неделе", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Напомним, что в СМИ активно обсуждался конфликт между игроком и главным тренером национальной команды. До попадания в расширенный список на сентябрьские товарищеские матчи, Глушенков не вызывался в сборную долгое время. Российский комментатор Дмитрий Шнякин в ранее поделился информацией, что Валерию Карпину не понравилось, что Глушенков не захотел выходить на замену на последнюю двадцатиминутку товарищеского матча сборной России.

Позже главный тренер Сборной России заявил, что Максиму нужно прибавлять во всех аспектах. После удачного старта сезона в "Зените" (семь голов в пяти матчах), Максим попал в расширенный список сборной России на участие в товарищеских матчах против национальной команды Вьетнама (5-го Сентября) и Таиланда (7-го Сентября), однако получил травму руки и его участие в товарищеских матчах сборной остается под вопросом.

Валерий Карпин Сборная России Максим Глушенков
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