- Я называю его "Чупа". Он мне как сын. Я видел, как он рос в "Црвене". Мне жаль, что сегодня он получил красную карточку. Но это футбол. Я обнял его по?отечески. Даже если играю против брата, хочу победить.
Напомним, на 62-й минуте матча между "Зенитом" и "Спартаком" защитник петербуржцев Страхиня Эракович был удален с поля за вторую желтую карточку. Главный тренер красно-белых Деян Станкович поцеловал уходящего бывшего подопечного в голову. Ранее сербский футболист играл под руководством Станковича в "Црвене Звезде".
Источник: "Матч ТВ"
Станкович - о поцелуе защитника "Зенита": Эракович мне как сын. Жаль, что сегодня он получил красную карточку
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович объяснил, почему поцеловал удаленного защитника "Зенита" Страхиню Эраковича в матче 6-го тура РПЛ (0:0).
Фото: скриншот трансляции