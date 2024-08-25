"Рано ли на "Зенит" повесили золотые медали? Конечно. Рано об этом говорить, ведь прошло всего шесть туров", - цитирует слова Чернова "РБ Спорт".
Напомним, что в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" в гостях сыграл вничью против петербургского "Зенита" со счетом 0:0.
На данный момент петербуржцы занимают 1 место в турнирной таблице с 14 очками, москвичи - 4 позицию с 11 набранными баллами.
Чернов: рано вешать золотые медали на "Зенит"
Игрок "Спартака" Никита Чернов поделился своими впечатлениями после матча с "Зенитом" в рамках 6 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"