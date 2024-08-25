"Нельзя говорить, что "Зенит" совсем зависим от Глушенкова. Но парень хорошо вписался в структуру игры команды, является индивидуально сильным футболистом, а также хорошо взаимодействует с бразильцами и берёт игру на себя. У Глушенкова хороший поставленный удар и хорошая обводка. Поэтому "Зенит" лишился серьёзной единицы в атакующей линии и было видно, что его не хватает", — цитирует Кирьякова "Чемпионат".
Напомним, в первом тайме матча 5-го тура против подмосковных "Химок" (1:1), Максим Глушенков получил травму руки и не смог продолжить встречу.По официальным заявлениям клуба, Глушенков перенес операцию, где нападающему вставили металлическую спицу в левую кость правой руки.
Лучший бомбардир РПЛ (7 голов) ориентировочно пропустит 3-4 недели в зависимости от того, как будет срастаться место перелома.
Вчера, в первом полноценном матче без Глушенкова, против московского "Спартака", "Зенит" впервые в сезоне не смог забить. Матч закончился со счетом 0:0.
Кирьяков: "Зенит", с травмой Глушенкова, лишился серьезной единицы в атакующей линии
Бывший нападающий сборной СССР и России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре петербуржцев без лучшего бомбардира команды Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"