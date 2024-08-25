"Тяжёлая игра. "Ростов" — непростая команда, которая бьётся до последнего. Но мы не расслаблялись, играли до конца. Все молодцы. Пока рано смотреть в турнирную таблицу. Готовимся от матча к матчу. Но результаты говорят о правильном направлении работы", - цитирует Воробьева "Чемпионат".
Сегодня, 25-го августа, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились: Батраков, Самошников и Тикнизян, в составе "Ростова" - Роналдо (дубль). Дмитрий Воробьев ассистировал на победный мяч Наира Тикнизяна.
После 6-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на одно очко. В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар".
Воробьев: пока рано смотреть в турнирную таблицу. Готовимся от матча к матчу
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о победе над "Ростовом" в матче 6-го тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"