- Почувствовал хруст в колене и упал. Была очень сильная боль. В раздевалке наложили лед, надеюсь, что всё будет нормально. В воскресенье у меня МРТ, посмотрим, что скажут врачи. Год назад у меня были проблемы с коленом. Было подозрение на кресты, но, слава богу, обошлось. Надеюсь, что и сейчас все обойдется.
Мирослав Богосавац, выступающий на позиции левого крайнего защитника, получил травму и был заменен в начале второго тайма матча 6-го тура российской Премьер-лиги против подмосковных "Химок" (3:3). Игрок не смог покинуть поле самостоятельно.
В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за грозненскую команду 6 игр в чемпионате и две - в Кубке России, отметившись одной голевой передачей. Всего в активе серба 14 ассистов в 137 матчах за "Ахмат".
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Ахмата" Богосавац: почувствовал хруст в колене и упал. Была очень сильная боль
Игрок обороны "Ахмата" Мирослав Богосавац рассказал о травме, которую он получил в 6-м туре РПЛ с "Химками" (3:3).
Фото: ФК "Ахмат"