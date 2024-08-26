Сообщается, что клуб подпишет с аргентинским футболистом контракт, рассчитанный до 30 июня 2028 года с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон.
Ранее председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Медведев после успешного прохождения аргентинцем в Санкт-Петербурге медосмотра анонсировал его представление 27 августа в академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.
Интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 10 млн евро. В составе "Аргентинос Хуниорс" Гонду за последние 13 месяцев принял участие в 38 матчах, в которых забил 14 голов и отметился 5 результативными передачами.
Источник: "СЭ"
"СЭ": сумма трансфера Гонду в "Зенит" составит 12 млн евро
По информации СМИ, петербургский "Зенит" заплатит "Аргентинос Хуниорс" за переход 23-летнего нападающего Лусиано Гонду 12 млн евро.