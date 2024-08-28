Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Динамо
5 - 1 5 1
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
4 - 0 4 0
ХимкиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
Перенесён
Хетафе
Атлетик
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вальядолид
0 - 0 0 0
ЛеганесЗавершен
Атлетико
22:30
ЭспаньолНе начат
Реал Сосьедад
22:30
АлавесНе начат

Непомнящий - о лидерстве "Локомотива" в РПЛ: про хорошую игру команды я ещё говорил после третьего матча

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал лидерство московского "Локомотива" в Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
"Для меня неожиданно, что "Локомотив" - лидер чемпионата. Но про хорошую игру команды я ещё говорил после третьего матча. "Локомотив" играет в удовольствие, и молодёжь себя проявляет. В команде налажена игра и никто не выпадает. Сейчас в команде нет надежды на какого-то лидера, как это было с Дзюбой или Глушенковым. Хотелось бы, чтобы они продолжали так играть, но понимаю, что сложно будет удерживать этот уровень", - сказал Непомнящий.

Московский "Локомотив" вышел в лидеры российского чемпионата по итогам 6-го тура, команда Михаила Галактионова одержала победу над "Ростовом" (3:2), бывший лидер "Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" (0:0), а до этого потерял очки в игре с подмосковными "Химками". "Железнодорожники" набрали 15 очков после шести матчей, сине-бело-голубые с 14-ю набранными баллами располагаются на второй позиции, третью и четвёртую строчки занимают "Краснодар" и московское "Динамо", в активе команд по 12 очков, московский "Спартак" находится на пятом месте, набрав 11 очков.

В следующем седьмом туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар", "Зенит" сыграет на выезде против "Пари Нижнего Новгорода", "Спартак" и "Динамо" встретятся с "Рубином" и "Оренбургом".

Источник: "Чемпионат"

Валерий Непомнящий Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится