"Мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра", - цитирует слова Медведева "СЭ".
Действующий контракт Соболева со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2026 года. За московскую команду футболист провел 140 матчей, забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 7,5 млн евро.
Александр Медведев: решение по Соболеву будет объявлено в четверг
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу слухов по поводу того, что "Зенит" в скором времени подпишет Соболева. Ранее он опроверг информацию о том, что переход состоится.
Фото: ФК "Спартак"