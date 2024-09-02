Кордоба: нас со Сперцяном после всего, что мы сделали, неуместно критиковать

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал о том, как относится к критике по поводу своего выступления.

Фото: Сергей Апенькин / "Чемпионат"





Джон Кордоба выступает за "



Эдуард Сперцян является воспитанником академии "Краснодара". В составе основной команды армянский полузащитник принял участие в 119 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 27 голевых передач. "В последних играх, на мой взгляд, нас сильно критиковали. Это часть футбольной жизни, однако критиковать нас после всего, что мы сделали, было бы неуместно. Тем не менее мы относимся к этому с уважением", - сказал Кордоба в интервью клубной пресс-службе.Джон Кордоба выступает за " Краснодар " с июля 2021 года. За это время колумбийский нападающий принял участие в 91 матче, в которых забил 46 голов и отдал 22 голевые передачи.Эдуард Сперцян является воспитанником академии "Краснодара". В составе основной команды армянский полузащитник принял участие в 119 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 27 голевых передач.