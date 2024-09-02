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Кордоба: нас со Сперцяном после всего, что мы сделали, неуместно критиковать

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал о том, как относится к критике по поводу своего выступления.
Фото: Сергей Апенькин / "Чемпионат"
"В последних играх, на мой взгляд, нас сильно критиковали. Это часть футбольной жизни, однако критиковать нас после всего, что мы сделали, было бы неуместно. Тем не менее мы относимся к этому с уважением", - сказал Кордоба в интервью клубной пресс-службе.

Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. За это время колумбийский нападающий принял участие в 91 матче, в которых забил 46 голов и отдал 22 голевые передачи.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии "Краснодара". В составе основной команды армянский полузащитник принял участие в 119 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 27 голевых передач.

Джон Кордоба Краснодар Эдуард Сперцян
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