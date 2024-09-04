"Сейчас у меня не очень хорошая ситуация, не в составе. В этой ситуации только сам виноват. Конкуренты делают больше результативных действий. Я не на верху этой таблицы. Надо больше, концентрированные тренироваться, ни на кого не обижаться", – цитирует Мостового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Мостовой за 5 матчей чемпионата России провел на поле 205 минут и отметился 1 голом в ворота "Химок" (1:1). В последнем туре, в победном матче против "Пари НН" (3:0), Мостовой остался на скамейке и на поле так и не вышел. Последний раз Мостовой выходил на поле в 6-ом туре Российской Премьер-Лиги против "Спартака", но был заменен Семаком после 1-го тайма.
Мостовой: у меня не очень хорошая ситуация, мои конкуренты в "Зените" делают больше результативных действий
Игрок "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о конкуренции по позиции с другим футболистом петербуржцев Максимом Глушенковым.
Фото: ФК "Зенит"