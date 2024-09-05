- Вы же понимаете, почему в сентябре у нас Вьетнам и Таиланд, - выбор ограничен. Осенью Европа начинает играть в Лиге наций и квалификации ЧМ-2026, Азия, Африка и Латинская Америка уже проводят отбор на чемпионат мира. Получается, что потенциальными соперниками для товарищеских матчей остаются только 28 команд, которые выпали в Азии, - цитирует Митрофанова "РБ Спорт".
С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров политическими решениями УЕФА и ФИФА, и имеет возможность выступать только в товарищеских матчах. В сентябре 2024 года подопечные Валерия Карпина сыграют во Вьетнаме в товарищеском мини-турнире, в ходе которого проведут два матча: со сборной Вьетнама 5 сентября и с национальной командой Таиланда 7 сентября.
Ранее в 2024 году сборная России сыграла с командами Сербии в марте в Москве (4:0) и Белоруссии в июне в Минске (4:0). Назначенный на конец марта 2024 года товарищеский матч Россия - Парагвай не состоялся из-за трагических событий в "Крокус Сити Холле".
Митрофанов рассказал, по каким причинам соперниками сборной России в сентябре 2024 года стали Вьетнам и Таиланд
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, из каких соображений в сентябре 2024 года сборная России сыграет именно с командами Вьетнама и Таиланда.
Фото: РФС