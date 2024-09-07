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Селюк: меня не устраивает, что некоторые эксперты критикуют Гогуа

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Дмитрий Селюк, агент футболиста "Химок" Седрика Гогуа, рассказал, как проходит адаптация его клиента в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"
- Гогуа в "Химках" нравится, но меня не устраивает, что некоторые эксперты его критикуют. К Гогуа приковано огромное внимание. Если кто-то ошибается, то на это никто не смотрит, но если ошибается Седрик, его сразу начинают обсуждать, - цитирует агента 30-летнего ивуарийского футболиста Metaratings.

Гогуа пополнил состав "Химок" в летнее межсезонье в статусе свободного агента, его контракт рассчитан до конца текущего сезона. В этом сезоне РПЛ Гогуа выходил на поле в двух матчах, но не отметился результативными действиями.

Гогуа в России ранее выступал за "Тамбов", ЦСКА, "Ротор" и ряд других клубов.

"Химки" в текущем сезоне чемпионата России набрали шесть очков и идут на 13-й строчке в таблице. В следующем туре клуб в гостях сыграет против "Акрона", матч пройдет 15 сентября, старт - в 16:30 мск.

Дмитрий Селюк Седрик Гогуа Химки
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