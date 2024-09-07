Напомним, 21-летнего защитника "железнодорожников" взял в аренду "Аль-Иттихад". Саудовский клуб имеет право выкупа футболиста.
- Уход Митая не стал неожиданным для нас. Он давно изъявлял желание продолжить карьеру в каком-то другом клубе. Это хороший футболист, но у него не так много игрового времени. Возможно, он ещё вернётся, - цитирует руководителя "Локомотива" ТАСС.
По информации СМИ, "Аль-Иттихад" заплатит московскому клубу за аренду Митая 1,2 млн евро, сам футболист будет зарабатывать в Саудовской Аравии 3 миллиона евро за сезон.
В нынешнем сезоне Митай принял участие в одном матче за "Локомотив" и сделал ассист на партнера. В Кубке России албанец выходил на поле в трех играх.
В "Локомотиве" высказались об уходе Митая в "Аль-Иттихад"
Юрий Нагорных, председатель совета директоров "Локомотива", прокомментировал уход из команды Марио Митая.
Фото: ФК "Локомотив"