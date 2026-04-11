Роналду забил 968-й гол в карьере

Криштиану Роналду пополнил свой голевой счёт и продолжает приближаться к значимой отметке в карьере.

Нападающий "Аль-Насра" отличился в игре против "Аль-Охдуд". Этот гол стал для португальского форварда 968-м на профессиональном уровне: 826 раз он забивал в клубной карьере и ещё 142 - за национальную команду.



Матч завершился победой клуба из Эр-Рияда со счётом 2:0. После этой игры "Аль-Наср" имеет в копилке 73 очка и возглавляет турнирную таблицу.