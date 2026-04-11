"Ливерпуль" одержал 1500-ю победу на "Энфилде" в чемпионате Англии

"Ливерпуль" добился юбилейной победы на "Энфилде" в рамках чемпионата Англии.

Как сообщает официальный сайт клуба, успех в матче 32-го тура АПЛ против "Фулхэма" (2:0) стал для мерсисайдцев 1500-й победой на домашнем стадионе в лиге.



Первая такая победа была зафиксирована более века назад - 3 сентября 1892 года, когда команда разгромила "Хайер Уолтон" со счётом 8:0.



"Ливерпуль" набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

