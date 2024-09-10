"Спартак" ко мне не обращался? Давай скажем, что нет, ха-ха. Разговоры вокруг были, но не больше. Ничего конкретного. Я себя в футболке другого клуба, кроме "Динамо", представить не могу, а ты про "Спартак". Болельщики бы точно не поняли – ни одной, ни другой команды", - передаёт слова Шунина "Чемпионат".
Антон Шунин является воспитанником московского "Динамо". Всю свою карьеру голкипер провёл в составе бело-голубых. В общей сложности Шунин за "Динамо" сыграл в 366 матчах.
Этим летом руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт с 37-летним вратарём, после чего Шунин вышел на рынок свободных агентов. На данный момент футболист находится без команды, но карьеру профессионального спортсмена завершать не собирается. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в 400 тыс. евро.
Антон Шунин - о переходе в "Спартак": разговоры были
Бывший вратарь московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о возможности перехода в московский "Спартак".
Фото: Global Look Press