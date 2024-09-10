По информации источника, нападающий московского "Спартака" Павел Мелешин будет выступать за "Сочи" на правах аренды, игрок уже отправился в расположение новой команды.
В прошлом сезоне Павел Мелешин выступал на правах аренды за минское "Динамо", нападающий принял участие в 15-ти встречах и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Рыночная стоимость 20-летнего игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.
После 9-ти сыгранных туров "Сочи" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 14 набранных очков.
Источник: Metaratings.
Metaratings: нападающий "Спартака" Павел Мелешин перейдет в "Сочи" на правах аренды
Нападающий "Спартака" Павел Мелешин будет выступать за "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"