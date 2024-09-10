Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
16:00
ЧайкаНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Латвия
19:00
Фарерские островаНе начат
Ирландия
21:45
ГрецияНе начат
Андорра
21:45
МальтаНе начат
Англия
21:45
ФинляндияНе начат
Северная Македония
21:45
АрменияНе начат
Албания
21:45
ГрузияНе начат
Венгрия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Чехия
21:45
УкраинаНе начат
Нидерланды
21:45
ГерманияНе начат

Metaratings: нападающий "Спартака" Павел Мелешин перейдет в "Сочи" на правах аренды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Спартака" Павел Мелешин будет выступать за "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, нападающий московского "Спартака" Павел Мелешин будет выступать за "Сочи" на правах аренды, игрок уже отправился в расположение новой команды.

В прошлом сезоне Павел Мелешин выступал на правах аренды за минское "Динамо", нападающий принял участие в 15-ти встречах и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Рыночная стоимость 20-летнего игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

После 9-ти сыгранных туров "Сочи" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 14 набранных очков.

Источник: Metaratings.

Павел Мелешин Спартак Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится