— Нападающий Дзюба и защитник Джикия сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?
— Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления, - цитирует Константина Sport24.
Вчера, 9-го сентября, швейцарский "Сьон" объявил о подписании российского полузащитника Антона Миранчука на правах свободного агента, контракт заключен до лета 2026 года.
Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024, сообщалось, что руководство не захотело продлевать контракт с игроком. В прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 25-ти матчах во всех турнирах.
Центральный защитник Георгий Джикия в прошлом сезоне провел за московский "Спартак" 12 встреч и не отметился результативными действиями. Этим летом Джикия стал свободным агентом, сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в махачкалинском "Динамо" или в одном из клубов турецкого чемпионата.
Президент "Сьона": рассмотрим кандидатуры Джикии и Дзюбы в зимнее трансферное окно, нам нужны усиления
Президент "Сьона" Кристиан Константин заявил, что клуб может подписать Георгия Джикию и Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Локомотив"