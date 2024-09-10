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Президент "Сьона": рассмотрим кандидатуры Джикии и Дзюбы в зимнее трансферное окно, нам нужны усиления

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Президент "Сьона" Кристиан Константин заявил, что клуб может подписать Георгия Джикию и Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Локомотив"
— Нападающий Дзюба и защитник Джикия сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?

— Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления, - цитирует Константина Sport24.

Вчера, 9-го сентября, швейцарский "Сьон" объявил о подписании российского полузащитника Антона Миранчука на правах свободного агента, контракт заключен до лета 2026 года.

Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024, сообщалось, что руководство не захотело продлевать контракт с игроком. В прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 25-ти матчах во всех турнирах.

Центральный защитник Георгий Джикия в прошлом сезоне провел за московский "Спартак" 12 встреч и не отметился результативными действиями. Этим летом Джикия стал свободным агентом, сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в махачкалинском "Динамо" или в одном из клубов турецкого чемпионата.

Сьон Георгий Джикия Артем Дзюба
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