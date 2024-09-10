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Хлусевич: "Спартак" априори не может ставить задачу быть ниже первого места

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Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич высказался об амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" всегда есть силы бороться за чемпионство. Это очень большой клуб с невероятными амбициями. Ты здесь всегда ощущаешь себя человеком, который хочет бороться за золотые медали. Мы все понимаем, что "Спартак" априори не может ставить задачу быть ниже первого места", - цитирует Хлусевича "РБ Спорт".

После 7-ми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", которое располагается на девятом месте.

Команда Деяна Станковича после 3-х туров занимает первое место в группе А Кубка России и имеет в своем активе шесть очков. Напомним, что красно-белые играют в одном квартете с московским "Динамо", самарскими "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо".

Даниил Хлусевич Спартак
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