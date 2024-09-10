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Гендир "Фрозиноне": Чуни успешно прошел медосмотр перед переходом в "Рубин"

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Генеральный директор "Фрозиноне" Гвидо Анджелоцци прокомментировал возможный переход Марвина Чуни в "Рубин".
Фото: GETTY IMAGES
"Чуни успешно прошел медосмотр перед переходом в "Рубин". Нам осталось только подписать контракт", - цитирует Анджелоцци Sport24.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время полузащитник итальянского "Фрозиноне" Марвин Чуни в ближайшее время перейдет в казанский "Рубин". В прошлом сезоне албанец провел во всех турнирах 23 матча и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 900 тысяч евро.

Рубин Марвин Чуни Фрозиноне Российские трансферы
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