"Чуни успешно прошел медосмотр перед переходом в "Рубин". Нам осталось только подписать контракт", - цитирует Анджелоцци Sport24.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время полузащитник итальянского "Фрозиноне" Марвин Чуни в ближайшее время перейдет в казанский "Рубин". В прошлом сезоне албанец провел во всех турнирах 23 матча и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 900 тысяч евро.
Гендир "Фрозиноне": Чуни успешно прошел медосмотр перед переходом в "Рубин"
Генеральный директор "Фрозиноне" Гвидо Анджелоцци прокомментировал возможный переход Марвина Чуни в "Рубин".
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