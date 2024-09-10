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Фомин - после продления контракта с "Динамо": попробую в следующие 5 лет взять трофей

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Полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин прокомментировал продление контракта с бело-голубыми.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Очень рад продлить контракт с "Динамо". Самое главное — в этом клубе можно прогрессировать. Первые пять лет не получилось взять трофей. Буду пробовать сделать это в следующие пять. Меня в "Динамо" все устраивает. Не думал о других вариантах. Была цель остаться в клубе. Главное — работать для себя, для "Динамо", - приводит слова Фомина "СЭ".

10 сентября московское "Динамо" официально объявило о продлении контракта с 27-летним полузащитником Даниилом Фоминым. Теперь соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2029 года.

Даниил Фомин является воспитанником "Краснодара", в настоящее время выступает на позиции центрального полузащитника. Футболист также выступал за такие клубы, как "Нижний Новгород" и "Уфа". В московское "Динамо" Фомин перешёл в августе 2020 года. Сумма компенсации за трансфер из башкирского клуба составила 3,5 млн евро.

Динамо Даниил Фомин
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