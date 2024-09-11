"Гуарирапа усилит ЦСКА, он хороший нападающий. Такого форварда нет в армейской команде, ведь он хорошо играет вверху и внизу, здорово открываясь. Очень качественный и молодой футболист. Гуарирапа - хороший игрок для конкуренции с Мусаевым, а также они могут играть в паре", - сказал Тарханов.
Ранее в СМИ сообщали, что центральный нападающий Сауль Гуарирапа вылетел в Москву, чтобы пройти медобследование перед переходом в ЦСКА, клубы близки к соглашению.
В текущем сезоне венесуэльский форвард провел за "Сочи" девять матчей в Первой лиге, забил один гол и сделал три ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро, контракт с сочинским клубом действует до лета 2028 года.
Источник: "Чемпионат"
Тарханов: Гуарирапа усилит ЦСКА, такого форварда нет в армейской команде
Российский тренер Александр Тарханов высказался об ожидаемом трансфере 21-летнего нападающего "Сочи" Сауля Гуарирапы в ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"