"Не смею комментировать шаги, которые предпринимает невеликое руководство великого клуба. Они видимо слушают так называемых советчиков и что-то делают в своем векторе. Не вижу развития и не понимаю концепт развития клуба. Это закрытый пул богатых менеджеров и все. И они превратили это в частную игрушку.
Авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из руководителей в "Спартаке", поэтому они пошли на это решение, понимая прекрасно, что парень на ступень выше их по порядочности, честности, авторитету. Не знаю, пойдет ли это на пользу клубу. История показывает, что все перемелется. И не такие игроки уходили. Но все эти истории не идут в копилку развития клуба и этого руководства", - цитирует Шпинева "СЭ".
Вчера, 12-го сентября, подмосковные "Химки" объявили о переходе Георгия Джикии на правах свободного агента. Центральный защитник покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. Сообщалось, что руководство отказалось от продления контракта с экс-капитаном красно-белых.
В прошлом сезоне Джикия провел за "Спартак" во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Напомним, что зимой этого года новым спортивным директором клуба был назначен Томаш Амарал, ранее работавший в скаутском отделе португальской "Бенфики".
После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на четыре очка. Подмосковные "Химки" занимают 13-е место с 6-ю очками в своем активе.
Агент Джикии: авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из руководителей в "Спартаке"
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"