"Я до того, как заступил в должность, работал в Хабаровске. Там погода тоже мама не горюй. Матч хороший. Я говорил с Александром Валерьевичем Дюковым — команда довольна, ей интересно было открыть для себя новые страны и новые возможности", - приводит слова Дегтярева "Матч ТВ".
Сборная России по футболу 5 сентября в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0.
Россияне 7 сентября должны были провести ещё одну товарищескую игру с командой Таиланда. Но этот матч был отменён из-за наступившего в Ханой тайфуна "Ягы", во время которого проведение футбольного матча оказалось невозможным.
Министр спорта РФ - о поездке сборной России по футболу во Вьетнам: в Хабаровске погода тоже мама не горюй
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев прокомментировал поездку сборной России по футболу для проведения товарищеских матчей во Вьетнам.
Фото: Максим Богодвид / "РИА Новости"