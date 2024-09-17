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Игрок махачкалинского "Динамо" Ангбан: есть желание познакомиться с Хабибом Нурмагомедовым

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Ивуарийский полузащитник махачкалинского "Динамо" Викторьен Ангбан изъявил желание познакомиться с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Фото: ФК "Сочи"
"Знаю, кто такой Нурмагомедов, но пока не знаком с ним лично. Есть ли такое желание? Конечно",- сказал Ангбан.

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед на профессиональной арене и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году дагестанского бойца занесли в Зал славы UFC.

Махачкалинское "Динамо" после восьми сыгранных туров занимает девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги, команда набрала 9 очков. В 9-м туре махачкалинцы сыграют в гостях против "Ростова", встреча состоится 22 сентября.

Источник: "РБ Спорт"

Викторьен Ангбан Динамо Мх
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