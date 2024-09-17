"Знаю, кто такой Нурмагомедов, но пока не знаком с ним лично. Есть ли такое желание? Конечно",- сказал Ангбан.
Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед на профессиональной арене и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году дагестанского бойца занесли в Зал славы UFC.
Махачкалинское "Динамо" после восьми сыгранных туров занимает девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги, команда набрала 9 очков. В 9-м туре махачкалинцы сыграют в гостях против "Ростова", встреча состоится 22 сентября.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок махачкалинского "Динамо" Ангбан: есть желание познакомиться с Хабибом Нурмагомедовым
Ивуарийский полузащитник махачкалинского "Динамо" Викторьен Ангбан изъявил желание познакомиться с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Фото: ФК "Сочи"