По информации источника, сумма сделки могла быть 2 миллиона евро, также имелся вариант с арендой и необязательным выкупом. Сам Эрнандес был готов к переезду в Россию, к защитнику сохраняют интерес несколько российских клубов. Кроме "Спартака" колумбийцы предлагали еще двум клубам из России.
Эрнандес играет за клуб "Мильонариос" из первого эшелона Колумбии, всего защитник провел за команду 20 матчей и отметился 3 результативными передачами, в молодежные сборные он пока не вызывался. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 550 тысяч евро, его контракт действует до лета 2026 года.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартаку" предлагали купить 18-летнего колумбийского защитника
Московскому "Спартаку" в прошедшее летнее трансферное окно предлагали приобрести 18-летнего колумбийского защитника Джоана Эрнандеса.
Фото: ФК "Мильонариос"