Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
20:00
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ювентус
19:45
ПСВНе начат
Янг Бойз
19:45
Астон ВиллаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ШтутгартНе начат
Спортинг
22:00
ЛилльНе начат
Бавария
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Милан
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:00
Реал СосьедадНе начат

Источник: "Спартаку" предлагали купить 18-летнего колумбийского защитника

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московскому "Спартаку" в прошедшее летнее трансферное окно предлагали приобрести 18-летнего колумбийского защитника Джоана Эрнандеса.
Фото: ФК "Мильонариос"
По информации источника, сумма сделки могла быть 2 миллиона евро, также имелся вариант с арендой и необязательным выкупом. Сам Эрнандес был готов к переезду в Россию, к защитнику сохраняют интерес несколько российских клубов. Кроме "Спартака" колумбийцы предлагали еще двум клубам из России.

Эрнандес играет за клуб "Мильонариос" из первого эшелона Колумбии, всего защитник провел за команду 20 матчей и отметился 3 результативными передачами, в молодежные сборные он пока не вызывался. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 550 тысяч евро, его контракт действует до лета 2026 года.

Источник: Metaratings

Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится