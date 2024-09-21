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Нападающий "Зенита" Соболев: мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным

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Нападающий "Зенита" Александр Соболев рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным", - сказал Соболев.

Александр Соболев перешел в "Зенит" 30 августа из московского "Спартака", по информации СМИ, за 27-летнего форварда петербуржцы заплатили 10 миллионов евро. На счету футболиста четыре матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, Александр отличился пока одной голевой передачей. Соболев вышел с первых минут в матче 9-го тура РПЛ против воронежского "Факела", результативными действиями не отметился и был заменен на 68-й минуте.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7,5 миллиона евро, контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года. "Зенит" после 9 туров сохранил за собой лидирующую позицию в таблице РПЛ, команда Сергея Семака набрала 23 очка.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Соболев Зенит
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