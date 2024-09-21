"Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным", - сказал Соболев.
Александр Соболев перешел в "Зенит" 30 августа из московского "Спартака", по информации СМИ, за 27-летнего форварда петербуржцы заплатили 10 миллионов евро. На счету футболиста четыре матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, Александр отличился пока одной голевой передачей. Соболев вышел с первых минут в матче 9-го тура РПЛ против воронежского "Факела", результативными действиями не отметился и был заменен на 68-й минуте.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7,5 миллиона евро, контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года. "Зенит" после 9 туров сохранил за собой лидирующую позицию в таблице РПЛ, команда Сергея Семака набрала 23 очка.
Источник: "Матч ТВ"
Нападающий "Зенита" Соболев: мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным
Нападающий "Зенита" Александр Соболев рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.
Фото: ФК "Зенит"