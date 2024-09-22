"В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Это не знаю, я не в курсе", - приводит слова Николича Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА намерен подписать 34-летнего свободного агента Миралема Пьянича. Последним клубом этого футболиста был клуб из ОАЭ "Шарджа". Пьянич в своей карьере также играл за "Барселону", "Ювентус", "Рому". Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника сборной Боснии составляет 3 млн евро.
Тренер ЦСКА Николич: обсуждать Пьянича нужно
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал новости о переговорах московского клуба с представителями полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА