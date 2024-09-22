Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:15
ОренбургНе начат
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Тренер ЦСКА Николич: обсуждать Пьянича нужно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал новости о переговорах московского клуба с представителями полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Это не знаю, я не в курсе", - приводит слова Николича Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА намерен подписать 34-летнего свободного агента Миралема Пьянича. Последним клубом этого футболиста был клуб из ОАЭ "Шарджа". Пьянич в своей карьере также играл за "Барселону", "Ювентус", "Рому". Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника сборной Боснии составляет 3 млн евро.

Марко Николич ЦСКА Миралем Пьянич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится