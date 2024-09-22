- Для футболиста самое главное - показывать свою игру, радовать болельщиков, добиваться результата вместе с командой. А получится у Соболева или нет - зависит только от него, - цитирует Смольникова "Спорт день за днем".
Соболев стал игроком сине-бело-голубых в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака". Футболист сыграл в трех матчах за "Зенит" во всех турнирах и один раз ассистировал партнеру. Трудовой договор 27-летнего форварда с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.
В субботу петербургский клуб обыграл "Факел" со счетом 3:1, Соболев не отметился голевыми действиями. "Зенит" в девяти турах РПЛ набрал 23 очка и лидирует в таблице чемпионата России.
Смольников: получится у Соболева в "Зените" или нет - зависит только от него
Бывший защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников высказался о форварде петербургской команде Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"