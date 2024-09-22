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Смольников: получится у Соболева в "Зените" или нет - зависит только от него

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Бывший защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников высказался о форварде петербургской команде Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
- Для футболиста самое главное - показывать свою игру, радовать болельщиков, добиваться результата вместе с командой. А получится у Соболева или нет - зависит только от него, - цитирует Смольникова "Спорт день за днем".

Соболев стал игроком сине-бело-голубых в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака". Футболист сыграл в трех матчах за "Зенит" во всех турнирах и один раз ассистировал партнеру. Трудовой договор 27-летнего форварда с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.

В субботу петербургский клуб обыграл "Факел" со счетом 3:1, Соболев не отметился голевыми действиями. "Зенит" в девяти турах РПЛ набрал 23 очка и лидирует в таблице чемпионата России.

Игорь Смольников Александр Соболев Зенит
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