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Александр Мостовой шокирован приездом Гильермо Абаскаля на матч "Спартака" и "Динамо"

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Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой прокомментировал приезд в Москву бывшего главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"Он, кстати, был на матче. Я в шоке был. Мне присылали. Я говорю: "Вы издеваетесь?!" Подумал, он приехал вещи забрать, дела закрыть какие-то, документы. Это нормально. В ""Химки"? Не вяжется. В "Химках" такой же аналитик. Только постарше. Они сказки рассказывают, а мы устаем слушать этот бред", - приводит слова Мостового Legalbet.

Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" в 2022-2024 годах. По его руководством красно-белые в сезоне-2022/23 завоевали бронзовые медали чемпионата России, но следующий сезон "Спартак" завершил на пятой строчке в турнирной таблице. Увольнение Абаскаля произошло после матча 24-го тура, который был проигран "Сочи" со счётом 0:1.

На днях испанский специалист был уволен из "Гранады", которая выступает в Ла Лиге 2. Под его руководством испанский клуб в текущем сезоне заработал шесть очков, но последние четыре матча провёл без побед, что для руководства послужило причиной его отставки.

Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Спартак
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