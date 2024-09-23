"Он, кстати, был на матче. Я в шоке был. Мне присылали. Я говорю: "Вы издеваетесь?!" Подумал, он приехал вещи забрать, дела закрыть какие-то, документы. Это нормально. В ""Химки"? Не вяжется. В "Химках" такой же аналитик. Только постарше. Они сказки рассказывают, а мы устаем слушать этот бред", - приводит слова Мостового Legalbet.
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" в 2022-2024 годах. По его руководством красно-белые в сезоне-2022/23 завоевали бронзовые медали чемпионата России, но следующий сезон "Спартак" завершил на пятой строчке в турнирной таблице. Увольнение Абаскаля произошло после матча 24-го тура, который был проигран "Сочи" со счётом 0:1.
На днях испанский специалист был уволен из "Гранады", которая выступает в Ла Лиге 2. Под его руководством испанский клуб в текущем сезоне заработал шесть очков, но последние четыре матча провёл без побед, что для руководства послужило причиной его отставки.
Александр Мостовой шокирован приездом Гильермо Абаскаля на матч "Спартака" и "Динамо"
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой прокомментировал приезд в Москву бывшего главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"