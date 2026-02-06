"Интернасьонал" интересуется защитником "Локомотива" — источник

Об этом сообщает журналист Лукас Коллар. По данным источника, этим футболистом является бразилец Лукас Фассон. Переговоры с Фассоном якобы уже находятся в активной фазе, игрок готов подписать с "Интернасьоналом" предварительный контракт.
Лукас Фассон выступает за "Локомотив" с 2022 года. В составе железнодорожников бразилец провел 64 матча, забил один мяч и отдал 3 результативные передачи, включая 20 игр и 2 ассиста в первой части сезона 2025/2026.
Контракт Фассона с "Локо" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.
Фото: ФК "Локомотив"