Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

"Интернасьонал" интересуется защитником "Локомотива" — источник

Бразильский "Интернасьонал" заинтересован в услугах центрального защитника московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает журналист Лукас Коллар. По данным источника, этим футболистом является бразилец Лукас Фассон. Переговоры с Фассоном якобы уже находятся в активной фазе, игрок готов подписать с "Интернасьоналом" предварительный контракт.

Лукас Фассон выступает за "Локомотив" с 2022 года. В составе железнодорожников бразилец провел 64 матча, забил один мяч и отдал 3 результативные передачи, включая 20 игр и 2 ассиста в первой части сезона 2025/2026.

Контракт Фассона с "Локо" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.

