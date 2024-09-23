"Литвинов деградирует второй сезон. Ими не занимаются, просто расставляют на поле и дают мяч. Надо уходить из "Спартака", пока сами же болельщики не погнали. История с Джикией должна стать примером. При такой игре следующим летом из серьезных клубов никто не захочет. Также "Спартак" не продал Хлусевича куда-то в Европу, а сам превратил его в балласт", - заявила Салихова.
В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с московским "Динамо" (2:2). Бело-голубые отыгрались в компенсированное ко второму тайму время, играя в меньшинстве. Дублем в составе "Динамо" отметился нападающий Константин Тюкавин. За "Спартак" в дерби забивали форвард Манфред Угальде и полузащитник Эсекьель Барко.
Защитник Даниил Хлусевич принял участие в матче с "Динамо". Латераль вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве. Опорник Руслан Литвинов отыграл весь матч на позиции центрального защитника и был обыгран Константином Тюкавиным в эпизоде со вторым пропущенным голом "Спартака".
Источник: "СЭ"
Салихова: Литвинов деградирует, Хлусевич - балласт. Надо уходить из "Спартака", пока сами же болельщики не погнали
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Фото: YouTube-канал "Осторожно: Собчак"