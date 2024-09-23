"Конате забил победный гол, и теперь у его команды почти равное количество очков с командой Роналду. Все очень довольны Мохамедом, президент клуба позвонил мне сразу после матча. Возвращение в Россию? Может, заработает немножко денег и вернется — ему только 26 лет", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Мохамед Конате перешел в саудовский "Эр-Рияд" из грозненского "Ахмата" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В прошлом сезоне нападающий записал на свой счет 13 забитых мячей и 1 результативную передачу в 35-ти встречах за грозненский клуб во всех турнирах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро. Ранее форвард выступал за подмосковные "Химки", "Пюник", "Гомель", "Тамбов" и екатеринбургский "Урал".
После 4-х сыгранных туров "Эр-Рияд" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице саудовского чемпионата и имеет в своем активе 7 набранных очков.
Селюк: Конате может вернуться в Россию, когда заработает немножко денег
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о нападающем "Эр-Рияда" Мохамеде Конате.
Фото: ФК "Ахмат"