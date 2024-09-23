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Селюк: Конате может вернуться в Россию, когда заработает немножко денег

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о нападающем "Эр-Рияда" Мохамеде Конате.
Фото: ФК "Ахмат"
"Конате забил победный гол, и теперь у его команды почти равное количество очков с командой Роналду. Все очень довольны Мохамедом, президент клуба позвонил мне сразу после матча. Возвращение в Россию? Может, заработает немножко денег и вернется — ему только 26 лет", - цитирует Селюка "РБ Спорт".

Мохамед Конате перешел в саудовский "Эр-Рияд" из грозненского "Ахмата" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В прошлом сезоне нападающий записал на свой счет 13 забитых мячей и 1 результативную передачу в 35-ти встречах за грозненский клуб во всех турнирах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро. Ранее форвард выступал за подмосковные "Химки", "Пюник", "Гомель", "Тамбов" и екатеринбургский "Урал".

После 4-х сыгранных туров "Эр-Рияд" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице саудовского чемпионата и имеет в своем активе 7 набранных очков.

Мохамед Конате Дмитрий Селюк
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