"Вероятность перехода Батракова в "Зенит"? Не знаю, стоит ему или не стоит пробовать себя в "Зените", но то, что питерцы им интересуются, это правильно. Команда Семака интересуется любым футболистом, который проявляет себя внутри страны. "Зенит" может себе это позволить", - заявил Лепехин.
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков принял участие в 9-ти матчах "железнодорожников" на старте сезона РПЛ. Всего на счету 19-летнего хавбека 7 забитых голов и 5 результативных передач. В матче 9-го тура РПЛ против "Пари НН" (3:1) дубль Батракова принес красно-зеленым победу.
Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин включил Алексея Батракова в расширенный список на октябрьские товарищеские матчи. Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027-го года.
Источник: "Евро-футбол"
Лепехин: то, что "Зенит" интересуется Батраковым - правильно. Питерцы могут себе это позволить
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин оценил вероятность перехода полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в стан сине-бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Локомотива"