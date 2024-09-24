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Защитник сборной России Круговой: мы не зря съездили во Вьетнам, это большой опыт

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Футболист национальной сборной России Даниил Круговой прокомментировал высказывание игрока "Зенита" Максима Глушенкова о выступлении за сборную.
Фото: Сборная России по футболу
Ранее форвард петербургской команды, восстановившийся от травмы руки, заявил, что не видит смысла играть за сборную России в товарищеских матчах и предпочитает потренироваться со своими одноклубниками на базе.

- Мы не зря съездили во Вьетнам, это большой опыт. Посетили новую страну, захватили тайфун "Яги", ни разу не видел такое. Считаю, что это что-то необычное, новый климат, - цитирует игрока ЦСКА РИА Новости Спорт.

Напомним, сборная России в начале сентября обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Через несколько дней после этого матча должна была пройти игра против Таиланда, но она была отменена из-за погодных условий во Вьетнаме.

Глушенков, который летом пополнил состав "Зенита", вызван в национальную команду на октябрьские матчи. Наставник сборной Валерий Карпин заявил, что хочет лично обсудить с форвардом его недавние высказывания.

Данил Круговой Сборная России
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