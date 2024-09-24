"Да, мой агент — отец Неймара. Каково это? Все нормально", - цитирует Гомеса "СЭ".
Артур Гомес перешел в московское "Динамо" из бразильского "Крузейро" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро. Бразилец провел за бело-голубых во всех турнирах три матча и отметился одним забитым мячом.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Полузащитник "Динамо" Гомес сообщил, что его агентом является отец Неймара
Полузащитник московского "Динамо" Артур Гомес рассказал, что сотрудничает с отцом Неймара.
Фото: ФК "Динамо"