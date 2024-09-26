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Силкин: на лавке "ПСЖ" Сафонову интереснее, чем в основе "Краснодара". Зато теперь он смотрит футбол в Париже

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Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о первых месяцах голкипера сборной России Матвея Сафонова после трансфера в "ПСЖ".
Фото: официальный сайт "ПСЖ"
"Я согласен, нет вызовов, потому что мы лишены международных матчей. Но если мотивации не хватает играть, то надо заканчивать с футболом и со спортом вообще! Ну вот ушёл Сафонов, сыграл там неудачно. Получается, ему на лавке "ПСЖ" интереснее, чем в основе "Краснодара". Зато теперь он смотрит футбол в Париже", - заявил Силкин.

Матвей Сафонов перебрался из "Краснодара" в "Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Сам игрок заключил с чемпионами Франции контракт до лета 2029-го года. В первых матчах сезона Сафонов оставался на скамье запасных, пока место в воротах занимал итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

Дебют Сафонова за "ПСЖ" в официальных матчах состоялся 18-го сентября в матче 1-го тура Лиги Чемпионов с "Жироной". Парижане одержали минимальную победу (1:0), а Сафонов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Доннарумма пропускал игру из-за травмы.

В следующем матче, 21-го сентября, "ПСЖ" сыграл вничью с "Реймсом" (1:1) в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Сафонов вновь отыграл весь матч и впервые пропустил в статусе вратаря "ПСЖ".

Источник: Legalbet

Матвей Сафонов ПСЖ Краснодар Сергей Силкин
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